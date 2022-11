Asesinato de excombatientes se redujo durante los primeros cien días del Gobierno Petro, según MinInterior

El Ministro del Interior, Alfonso Prada, informó que durante los casi 100 días de Gobierno en cabeza del presidente Gustavo Petro se ha disminuido en un 58.4% el asesinato de excombatientes y resaltó la importancia de la nueva Ley 2272 de 4 de noviembre de 2022 o la reforma a la Ley 418 de 1997, conocida como la Ley de Paz Total, que permitirá buscar la paz con todos los actores del conflicto del país.

“La política de paz será una política de Estado en lo concerniente a los acuerdos de paz firmados y a los que se llegaren a pactar. Así como a los procesos de paz en curso y los procesos dirigidos al sometimiento y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, agregó Prada.

El jefe de la cartera política destacó la puesta en marcha de los Puestos de Mando Unificado por la Vida con el fin de salvaguardar la seguridad e integridad de las personas que lideran y promueven actos de paz en sus territorios. “Que tienen la característica de incluso haberle incorporado el nombre de la vida: Puestos de Mando Unificado por la Vida. 177 en nuestros primeros 100 días con un despliegue en el territorio enorme”, sostuvo.

El alto funcionario resaltó que este mecanismo de los PMU por la Vida posibilitó reducir hechos de violencia contra líderes, lideresas y gestores de paz, que se venían presentando en las zonas más afectadas por la confrontación de actores armados ilegales. “El mes de septiembre fue un mes de mucho aliento porque logramos bajar más del 40, casi el 46, 47% de los asesinatos de líderes porque octubre no fue un buen mes”, señaló el ministro del Interior.

El Ministro Prada reafirmó el compromiso del Gobierno del Cambio con la NO estigmatización: “Hemos lanzado una campaña en la que no hay una sola reunión donde así estamos nosotros en la que no lancemos un mensaje muy fuerte de respaldo a la actividad que hacen los líderes y las lideresas en territorio en relación con la defensa de los derechos humanos”.

Finalmente, anunció que el próximo 25 de noviembre en el departamento del Chocó el Gobierno instalará el primer piloto del programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas, con el fin de prevenir riesgos y brindar protección colectiva a las organizaciones de las que también hacen parte mujeres firmantes de paz y en proceso de reincorporación.

