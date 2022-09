“Yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí”: Diva Jessurum

“La única Diva de la televisión colombiana“, Diva Jesurum afirma que: “Yo no le tuve miedo al cáncer, el cáncer me tuvo miedo a mí, si yo pude tú puedes”.

La famosa presentadora de los programas : Expediente final y Se dice de mí, publicó es sus redes sociales la superación del cáncer de manera muy emotiva:

“Hoy que con gran felicidad puedo decir que el Cáncer es una prueba superada en mi vida, abro mi corazón para contarles un poquito de esta experiencia en mi vida y quizás a alguien, en algún momento le pueda servir. Cuando supe que tenía cáncer mil preguntas llegaron a mi corazón. Por qué a mi? Donde está Dios en medio de la enfermedad? No he sufrido lo suficiente como para que ahora suceda esto? Lo primero q hice fue cerrar mis oídos ante los “ruidos” d las personas q han satanizado esta enfermedad. Me concentré en luchar por mi vida, en no fallar en mi trabajo, en cuidar mi alma, mi cuerpo, mi espíritu”.

Dentro de su dura experiencia cuenta: “Me pasaron mil cosas, unas buenas y otras fueron inesperadas. Aprendí que el Cáncer hay q aceptarlo y abrazarlo. Lo q no se acepta no se combate, para erradicarlo hay q conocerlo muy bien y de cerca. Cuando sabes q tienes, lo combates de la mano de Dios. Hoy soy una nueva mujer, más fuerte, más valiente y soy realmente feliz. Estoy viva, casi que no. Se q todo sucede para bien d los q aman a Dios, esto me ha dejado un aprendizaje maravilloso”.

Diva aprovecho el momento para agradecer a Dios y a varías personas que estuvieron presentes a lo largo de su proceso: “Gracias a Dios por tanto, más adelante les contaré más. Por ahora solo les digo q en medio de tanta lucha siempre reinó el amor y mi Padre me favoreció con 2 Milagros espectaculares, a través del “ayuno de Daniel”. Mi fe era racional y hoy es sentimental. A lo largo de mi vida le dije muchas veces a Dios te amo y quiero verte. Siempre le Preguntaba: dónde estás Padre, abrázame. Quiero sentir un abrazo tuyo.”

“Dios me abrazo, no una, ni dos, ni tres. Lo hizo muchas veces. Mi Cáncer estaba muy avanzado. Pero yo no le tuve miedo al cancer, el Cáncer me tuvo miedo a mi. Me di cuenta de q es una de tantas enfermedades. Somos nosotros los q le damos poder. Por ahora solo les digo que Dios fue y es mi compañía, mi maestro en cada etapa. El hizo su intervención en mi vida y yo dejé que El hiciera lo que quisiera. Fueron muy pocas las personas que estuvieron en este proceso, los de mi corazón q nunca me fallan. Gracias en especial @dr.juancarlostorres @lilibechara #humbertoespinoza #freddyosorio #Albertolacouture @eternallifemedical x ser instrumentos de Dios. Los ♥️”.

Con un look muy angelical y con una gran sonrisa Diva muestra su alegría y motiva a las personas que padecen cáncer a ser fuertes y a confiar en Dios, la publicación ya tiene más de 32 mil me gusta y muchos mensajes de aliento de sus seguidores.

