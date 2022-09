Yina Calderón vuelve a tocar el quirófano

Nuevamente la influencer y empresaria Yina Calderón anunció por medio de sus redes sociales que volvería al quirófano para operarse nuevamente los glúteos, después de su mala experiencia con una cirugía en esa misma parte del cuerpo que se hizo años atrás.

Yina a través de las historias de Instagram le contó a sus seguidores que en esta ocasión no se trata de una cirugía por “vanidad”, sino que es debido a los biopolímeros que ella tiene en su cuerpo desde hace ocho años, es por esto que decidió contar su historia de la experiencia con esto “No es vanidad. Vengo sufriendo con los biopolímeros hace ocho años. No culpo a la persona que me los puso, primero, porque siento que Dios se encarga de eso, y segundo porque también fue en parte mi responsabilidad, pues sabía que algo me iban a inyectar”

Calderón aclaró que este procedimiento quirúrgico es complicado, por lo que puede pasar que todo salga bien o se presenten dificultades al momento de intervenir.

