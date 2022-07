Yina Calderón asegura que su pareja intentó hacerle daño

La influencer Yina Calderón publicó en su cuenta de Instagram un vídeo donde pide auxilio a sus seguidores: “Estoy por acá tirada, yo tenía un chico que me gustaba, nos agarramos horrible en una discoteca hoy. El tipo se cree malo y me botó por aquí en una vereda y necesito que me ayuden, por favor”.

“Yo pensé que el tipo me iba a matar, nosotros pensamos que el tipo nos iba a matar. Yo sentí que Jacobo me iba a matar, ese señor está loco, Tengo que denunciarlo, se llama Jacobo Posada y tengo que denunciar”, agregó Yina.

Aquí tenemos el vídeo de la cuenta @Rechismes con el testimonio completo de la influencer.

