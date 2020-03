Ya hay fecha del nuevo álbum de Lady Gaga

El éxito del sencillo ‘Stupid Love‘ ha llevado a que este lunes Lady Gaga anunciara en sus redes sociales la fecha del lanzamiento de su próximo álbum: ‘Chromatica‘. El proyecto estará disponible para el 10 de abril.

“Cuando hablamos de amor creo que es muy importante incluir también el hecho de que amar a alguien requiere de mucha valentía”, dijo Lady Gaga dobre el álbum en una entrevista con Apple Music luego del lanzamiento de ‘Stupid Love’.

Welcome to “Chromatica”, coming April 10. Pre-order now ⚔️💓 https://t.co/GjJUC3PRWz

This is not the album cover but we made it for you to enjoy in the meantime 😘 pic.twitter.com/dz2KWt1MzN

