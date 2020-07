VIDEO: Michael Jordan “humilla” jóvenes mientras juega baloncesto

A sus 57 años, Michael Jordan todavía saca tiempo libre para jugar al baloncesto. Esta semana se hizo viral un video en el que logra deshacerse de su marca y anotar a distancia.

Cuando hace la canasta se burla de su joven rival y le dice: “Mejor busca a Michael Jordan en YouTube”. El video ya va por más de 3 millones de reproducciones. A continuación lo dejamos:

MJ saying “you better pull up Michael Jordan on Youtube” is the ultimate flex 😂pic.twitter.com/D6wchry0g9

— Randy Cruz (@randyjcruz) July 26, 2020