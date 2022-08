Theatrón, ¿la discoteca LBTIQ+ que discrimina?

Una joven publicó en sus redes sociales su disgusto porque en la discoteca Theatron, a la que acuden mayoritariamente personas de la comunidad LGBTIQ+, le negaron la entrada a su hermano por su condición de discapacidad.

Según narró la joven en el video, los de seguridad que se encontraban en la entrada le dijeron que no podían ingresar porque su hermano no está apto:

“Estoy sumamente estresada, sumamente enojada. Veníamos a celebrar sus 18 años y no lo quieren dejar pasar. Que no está apto, entonces que vengan otro día. Uno pierde su dinero, su tiempo, simplemente porque a ellos no les da la gana de dejarlo ingresar” manifestó la chica.

Además, también contó que esta no es la primera vez que no dejan entrar a su hermano a un bar por el simple hecho de encontrarse en silla de ruedas.

Por el momento el establecimiento aún no se ha pronunciado.