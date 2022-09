Tatán Mejía confiesa que en la final de Masterchef corrió sangre

Tatán Mejía en Instagram confesó en un video junto a Jorge Rausch y a su amigo Variel Sánchez que tuvo un accidente y se cortó el día de la final de MasterChef Celebrity.

Tatán afirma que alcanzó a ir a enfermería como el protocolo lo exigía, lo que hizo fue: “Le dije a la persona de sonido parce; esparadrapo yo me tapo y sigo cocinando. Estaba haciendo una sopa de gambas, Claudia estaba diciendo “quedan tres minutos”, y veo a Variel que me mira y me indica con la mirada que viera el plato, porque no lo podíamos decir: porque quedaba en el audio, habían tres gotas de sopa en el plato, yo revuelvo y entrego los platos, debo confesar que ojalá le haya tocado a Carpentier, mentiras Carpen, cosas que pasan en las finales”.

A lo que Rausch contesta: “Yo no puedo decir que eso me ha pasado”, quien fue uno de los jurados estrictos del concurso.

La publicación la se hizo en la cuenta Rechismes, donde el esposo de Maleja Restrepo con mucho humor y tranquilidad habla de la final del concurso de cocina.

