A Taliana Vargas le caen luego de su testimonio provida

Este lunes Colombia se convirtió en el país de América Latina que permite el aborto con más semanas después gestarse con 24. Esto se dio después de que la Corte Constitucional votara a favor la demanda del Movimiento Causa Justa para despenalizarlo hasta ese punto. Mientras muchas celebridades celebraron la decisión, Taliana Vargas se mantuvo en contra.

“Un bebé de seis meses ya puede nacer y vivir. No me imagino el daño emocional y sicológico para la mamá de acabar con la vida de un bebé en semana 24. No dejemos que la lucha por los derechos de la mujer empañe nuestro raciocinio o nuestra humanidad”, escribió la actriz y ex Miss Colombia a raíz de lo decidido por la Corte Constitucional.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Taliana Vargas (@talianav)

Ante este testimonio marcadamente provida, varias celebridades notables le respondieron a Taliana Vargas y en redes recibió fuertes críticas por las personas que celebraron dicho fallo histórico. Entre ellas la actriz Camila Esguerra y la cantante Lido Pimienta.

Camila Esguerra: “Ojalá todas las maternidades fueran deseadas como la tuya.Lastimosamente ese no es el caso de muchas mujeres en nuestro país que no cuentan con los privilegios que tú y to sí contamos… Podemos apoyar el derecho a decidir y aún así nunca abortar. Qu nunca más una mujer muera por un aborto clandestino es un gran logro para todas”.

Lido Pimienta: “Todavía tienes tiempo para borrar esto. Que tus privilegios no deterioren tu empatía. Esto es dañino y un insulto a todas las compañeras que tanto han luchado para que se reconozca que la mujeres y personas que nos compete, tengamos la opción y acceso a un servicio muy necesario, sobre todo para las que están muy vulneradas”.

*Foto: Instagram (@talianav)

Le puede interesar: Despenalización del aborto en Colombia: así reaccionaron los candidatos