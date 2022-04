Steven Seagal se rinde a Rusia, pero ¿Qué pasó con otros famosos que apoyaron a Putin?

Este fin de semana en la celebración de su cumpleaños 70, Steven Seagal reiteró su apoyo a Vladimir Putin y a los aliados de Rusia. “Los amo y estaremos juntos en las buenas y en las malas”, dijo el actor en una reunión que sostuvo desde un restaurante de Moscú, Rusia.

Vale la pena destacar que desde 2016, Steven Seagal cuenta con ciudadanía rusa concedida por Vladimir Putin. No obstante, la leyenda del género de acción no es el único famoso de occidente que le ha brindado apoyo al máximo mandatario de Rusia ¿Qué ha pasado con los demás?

Leonardo DiCaprio

Primero se vieron en San Petesburgo para una conferencia sobre el tigre siberiano, especie en vía de extinción. El actor visitó el país en una segunda ocasión e intercambiaron halagos. Ahora, el ganador del óscar muestra su apoyo a Ucrania.

Paul McCartney

En 2003, el cantante hizo su primer concierto en la icónica Plaza Roja de Moscú y conoció al mandatario. Sin embargo, él no fue a su concierto y el ex de los Beatles tuvo que tocar Let It Be exclusivamente para Vladimir Putin. En este momento, él ejerce activismo desde su plataforma en favor de Ucrania.

Oliver Stone

Aunque el director conoció a Putin en 2014 para entrevistarlo a instancias de Ukraine on Fire -documental que acabó su producción en 2017- él justificó que la OTÁN usó a Ucrania de carnada para provocar a Rusia, semanas antes de la invasión de Putin al país vecino. Ahora, se une a quienes mantienen una férrea crítica contra Putin.

Mickey Rourke

El actor estuvo en Moscú durante 2014 y ahí conoció a Putin. En 2018, Rourke elogió a Putin como alguien que le caía bien. Él describió recientemente a Putin como “un hombre empático”, en una entrevista con Fox News, aunque luego pidió a Putin que cesara el asedio a Ucrania.

Jean-Claude van Damme

Otro titán del género de acción que tuvo cercanía con el Kremlin. Se conocieron en 2010 en un evento de MMA hecho en Rusia.

Connor McGregor

El patrón de celebridades simpatizantes de Putin es claro, personas que de una manera u otra son cercanas al conflicto desde sus profesiones. La celebridad de la UFC no solamente compartió con Putin durante el mundial, sino que se regó en elogios al mandatario en una publicación de Instagram que ya no existe.

La lista se completa con personalidades como Naomi Campbell, Pamela Anderson y el más notable de los últimos años, que es la de Donald Trump.

