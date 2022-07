“Si usted puede estudiar, estudie, edúquese”: La Liendra

El polémico influencer Mauricio Gómez mas conocido como La Liendra le dijo a Rechismes mediante un video que: “No, yo no dije que la educación no servía, yo dije que la educación era la única forma de salir adelante, si usted puede estudiar, estudie, aprenda, edúquese es lo más importante y lo más valioso que puede hacerse así mismo. Pero entienda algo, no todas las personas pueden decir: “El estudio es mi única obligación”, no, no todo el mundo tiene el privilegio de estudiar y ya”

Además agregó: “Por ejemplo yo, yo no podía estudiar porque tenía que ir a trabajar a llevar la comida a mi casa, si yo me iba a estudiar en mi casa aguantaban hambre, yo quería educarme pero mi … no me lo permitía, entonces no crean…que las personas que no tienen educación no salen a adelante”

“Mi hermana me levanto a punta de prostitución y hoy en día no sabe leer, yo como le digo a mi hermana, que es una bruta si desde chiquita la pusieron a trabajar, pero sin embargo salió adelante y me sacó adelante a mí, valore el estudio estudie, estudie, pero entienda que no a todo el mundo en vez de estudiar, así que si yo hablo feo, si yo a veces escribo mal, no es porque yo quiera es porque en vez de estudiar me toco trabajar, no a todos nos toca igual”, confesó La Liendra.

