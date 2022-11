Shakira se baja de Catar 2022 según prensa española

Después de recibir varias críticas en redes sociales, Shakira no haría parte de la ceremonia de inauguración en Catar 2022. Esta información la ha dado a conocer la prensa española.

La barranquillera estaba en la parrilla de artistas que iban a cantar en la gala. Sin embargo, el ruido que generó el hecho de que se presentara en Catar, con los problemas de violaciones a los Derechos Humanos habría hecho que declinara la invitación.

“Me han confirmado que Shakira no va a actuar en la ceremonia de inauguración, pero no me confirman es que tenga algún papel algún papel a lo largo del Mundial”, afirmó Adriana Dorronsoro.

De confirmarse esta noticia, Shakira se estaría uniendo a Dua Lipa y a Rod Stewart como los artistas que le dieron la espalda a Catar por motivo de sus políticas represivas. J Balvin y Maluma serían los otros colombianos que participarían del mundial con presentaciones.

