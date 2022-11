Selena Gómez revive su duelo por Justin Bieber en el documental: “My Mind and Me”

La declaración de Selena Gómez ocurre durante su nuevo documental de Apple+ ‘My Mind and Me’, en el que asegura que su relación con el canadiense se volvió un martirio en especial por el asedio de los medios, que no dejaban a la pareja ni un momento a solas.

“Todo era tan público. Me sentí atormentada por una relación pasada que nadie quería dejar ir. Luego lo superé y ya no tuve miedo. Siento que tuve que pasar por el peor desamor posible y luego olvidarme de todo a la primera, fue muy confuso. Pero creo que tenía que pasar y al final fue lo mejor que me ha pasado”.

El vinculo entre Gómez y Bieber fue duradero, pues luego de ocho años decidieron poner fin a su romance y dos años después, la cantante retomó la inspiración sobre la ruptura pues fue la base de su canción ‘Lose You to Love Me’, lanzada en 2020 y que según ella solo le tomo 45 minutos escribir.

En la canción, la también productora hace énfasis en que no hay nada más importante que uno mismo y que cuando sientes que has perdido todo, el redescubrimiento es clave para empezar de nuevo, dos variables del tema por encima que solo hablar de un amor que se perdió.

“Se trata de algo más que un amor perdido. Se trata de mí aprendiendo a elegirme a mí misma, a elegir la vida, pero también esperando que la gente pueda encontrar la gracia y la paz en eso también. La canción trata de saber que has perdido por completo cada parte de lo que eres sólo para redescubrirte de nuevo”

Tan pronto terminó su relación con Selena Gómez, Justin Bieber comenzó a salir con su ahora esposa Hailey Baldwin, con la que se casó un mes después, esto puedo haber causado un colapso en la cantante relacionado con su enfermedad, Lupus, por lo que tuvo que tomar un tratamiento para su salud mental.

Foto: Instagram/selenagomez