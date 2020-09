Ha sido notable cómo las figuras públicas estadounidenses han incentivado el voto en Estados Unidos para las elecciones del 3 de noviembre. Samuel L. Jackson no se quedó atrás y cumplió su promesa de enseñara insultar en 15 idiomas si HeadCount -asociación que promueve el voto- alcanzaba a registrar 2.500 votantes tras su invitación.

You guys showed up and blasted through our Voter Action Goal for #GoodToVote! So as promised, here's some Cussin' 15 ways to go! Thanks for getting involved and make sure to #vote on Nov.3rd! #votemask @faircount @fairfight #MKsaysVote #yourvoicematters pic.twitter.com/6GkHudrm53

— Samuel L. Jackson (@SamuelLJackson) September 15, 2020