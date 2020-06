Robert B. Weide clama para que dejen de tatuarse su nombre

Desde hace unos meses se popularizó el video-meme que muestra un video con una situación que termina siendo catastrófica o trágica y al final en los créditos aparece el nombre de Robert B. Weide.

Robert B. Weide fue director de Curb Your Enthusiasm, serie que se popularizo a comienzos del milenio y desde que sus créditos se convirtieron en meme, muchos han llegado al extremos de tatuárselo.

No, no, no. For God's sake. Stop it. pic.twitter.com/agKxw3SusU

— Robert B. Weide (@BobWeide) June 18, 2020