Ricky Martin asegura que alegaciones de violencia doméstica en su contra son “completamente falsas”

El cantante puertorriqueño Ricky Martin a través de su equipo legal reaccionó, ante la otorgación de una orden de protección en su contra, por una denuncia al amparo de la Ley 54 de Violencia Doméstica. Por tratarse de un caso bajo la Ley 54, no se revela el nombre de la parte peticionaria.

La orden fue expedida ayer contra Enrique José Martin Morales, conocido artísticamente como Ricky Martin, por la jueza Raiza Cajigas Campbell, quien citó a las partes a una vista el próximo 21 de julio, cuando expira su vigencia.

“Cuando los verdaderos hechos salgan a la luz en este asunto, nuestro cliente Ricky Martin, será plenamente reivindicado”, expresó el equipo legal del artista en declaraciones escritas enviadas al diario El Vocero.

El comunicado fue difundido por Perfect Parners una empresa de relaciones públicas del cantante en Puerto Rico.

“Como establece la naturaleza del proceso de carácter civil, desde el momento en que la uniformada recibió copia de la Orden de Protección, a través del nuevo Centro de Operaciones y Procesamiento de Órdenes de Protección de la Policía de Puerto Rico, se coordinó su diligenciamiento por parte de los agentes adscritos al cuartel de Dorado”, confirmó La Policía más temprano en declaraciones escritas.

Axel Valencia, portavoz de la Policía, confirmó a The Associated Press que las autoridades llegaron hasta Dorado, donde vive el intérprete, para diligenciar la orden sin embargo, “Hasta ahora, la policía no ha podido encontrarlo”.

Además el artista se enfrenta a una demanda en el Tribunal del Distrito Central de Los Ángeles de más de 3 millones de dólares por parte de su ex representante Rebecca Druker.

El famoso cantante está casado desde 2017 con el artista de origen sirio Jwan Yosef y tiene cuatro hijos. Martin ha tenido grandes éxitos con canciones como “María”, “Living la vida loca” “La copa de la vida” entre muchas otras.