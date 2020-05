Queen dedica ‘You are the champions’ a los médicos

Tomada de YouTube

El pasado viernes, Queen lanzó You are the champions, una canción dedicada a los médicos y demás personas que trabajan en el sector de salud durante la crisis por el coronavirus COVID-19. Esta es una versión renovada del clásico We are the champions.

“Al igual que nuestros padres, abuelos y bisabuelos lucharon por nosotros en ambas guerras mundiales, estos valientes guerreros en primera línea son nuestros nuevos campeones”, señaló en un comunicado Brian May, guitarrista de la banda.

Rory Taylor, hija del baterista de Queen –Roger Taylor

– trabaja como médica en el Servicio Nacional de Salud y por eso él es consciente del trabajo que hacen en todo el mundo. Todas las ganancias de esta canción irán alpara la

