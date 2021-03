Presentadora es atacada a piedra por una mujer en Rumania

Foto: YT Acces Direct

Aún no se sabe si el hecho fue genuino o preparado, lo cierto es que Mirela Vaida, presentadora de Acces Direct -canal rumano-, fue atacada por una mujer desnuda mientras estaba en directo.

La grabación fue publicada en las distintas redes sociales del canal y de inmediato y se volvió viral en las redes.

La presunta atacante le pidió a gritos que devolviera el dinero mientras la intentaba agredir con una piedra. Según informa Sputnik Rumania, Mirela Vaida había recibido amenazas de Magdalena Sherban, una mujer que asesinó a otra tras empujarla hacia un metro.

Anuncios

“Esta mujer se acercó a mí muy rápidamente e intentó golpearme con una piedra. Me quedé en shock porque no entendía lo que estaba pasando. No tuve el valor de actuar más rápido. Tuve suerte de que no pudiera darme”, señaló la presentadora atacada.

No se conoce muy bien qué pasó con la atacante. Sin embargo, no se descarta que el hecho haya sido preparado, pues Acces Direct ha enfrentado multas por usar estrategias engañosas para atraer rating.

Le puede interesar: Discusión de Fabra e Izquierdoz terminó con una cachetada