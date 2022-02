¿Por qué el hijo de Arnold Schwarzenegger no usa el apellido de su padre?

Joseph Baena es el hijo que Arnold Schwarzenegger tuvo con Mildred Baena, una guatemalteca que fue la ama de llaves de la estrella de Hollywood. Sin embargo, él es reacio a usar el apellido de su padre a pesar de los beneficios que le traería en su carrera como fisiculturista.

“Cuando voy a audiciones en Hollywood, ellos no saben quién soy porque (mi padre y yo) no llevamos el mismo apellido”, señaló en una entrevista. El joven de 24 años añadió que la razón por la que mantiene el Baena como apellido es que cree en el trabajo duro y en el honor, razón por la que no usa el apellido de su padre para pedir favores.

Joseph Baena no creció en una familia convencional junto a Arnold Schwarzenegger. Él vivió su infancia en California con su madre y su abuela fue quien le dijo que el actor y político era su padre.

*Foto de Instagram @Projoe2

