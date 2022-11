¿Por qué costó tanto la película “Avatar”: el camino del agua?

Falta poco para que finalmente llegue (Avatar: The Way of Water), recientemente 20th Century Studios publicó un nuevo tráiler de la película. Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, cuenta la historia de la familia Sully y los problemas que los persiguen, así como también lo que hacen para mantenerse a salvo entre las batallas que soportan y libran.

Gran parte de este segundo relato transcurrirá mayormente en los océanos de Pandora y, los protagonistas tendrán que mudarse a sus arrecifes, donde conocerán a una nueva tribu con diferentes costumbres.

Esta secuela será más larga que su precursora -con una duración de190 minutos- y se convertirá en la segunda entrega de la franquicia creada por James Cameron. El tiempo supera al film original que, en su lanzamiento de 2009, duró un total de 162 minutos.

Dirigida por Cameron y también producida por él junto a Jon Landau, Avatar: el camino del agua está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet. El guion estuvo a cargo de Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver. La historia pertenece a Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno. David Valdes y Richard Baneham son los productores ejecutivos de la película.

Hubo un dato llamativo detrás de las grabaciones de Avatar: el camino del agua pues, se dio a conocer que James Cameron decidió que las escenas bajo el agua debían grabarse tal cual bajo el agua. Así que, esta decisión requirió de mucho trabajo. No solamente para construir los tanques especiales donde se rodó la secuela, sino que, para los actores también implicó un trabajo con mucho esfuerzo. Tanto así, que se contrataron a Navy Seals para enseñarles buceo libre, por lo que los intérpretes tenían que aguantar la respiración para llevar a cabo esas escenas.

Se supo además que, a partir de este 2022 llegará una nueva película cada dos años, terminando así en 2028 con Avatar 5. Con relación, meses atrás el director declaró que no sabe si aparecerá en créditos como responsable de dirigirla en la cuarta y quinta entrega, pues se siente atraído por otros proyectos.

Avatar (2009) fue una película ganadora del Óscar que causó sorpresa en su momento. No solo por su compleja historia que evocaba la crueldad humana en el mundo de hoy, sino también por los avances tecnológicos que se aplicaron al cine. Ahora Avatar: el camino del agua (Avatar 2) estrena el 15 de diciembre en Latinoamérica.

Variety publicó un artículo en el que señala que Avatar 2 es tan costosa que necesita convertirse en la cuarta o quinta película más taquillera de la historia para generar las ganancias que Disney espera.

Si no consiguen 2000 millones de dólares en su estreno en salas, la película será un fracaso, no dará beneficios y cancelaría las secuelas.

Foto: cortesía