Por apoyo a Alejandra Azcárate dan palo a Alejandro Riaño

Después de haber estallado el escándalo de la “narcoavioneta” ligada a Miguel Jaramillo -esposo de Alejandra Azcárate-, la comediante dio la cara en un extenso video publicado en sus redes sociales, por lo que ha sido tendencia este fin de semana.

Ante esto, Alejandro Riaño publicó un mensaje de apoyo para Alejandra Azcárate tras haber hecho público el video en el que se refiere a la situación que ha vivido.

“Así como me alegro siempre por sus triunfos, en estos momentos difíciles, no la abandono y la acompaño como amigo que soy. Aleja es una mujer profesional en todo el sentido de la palabra, y lo mejor de todo una buena amiga. En temas políticos, muchas veces pensamos de manera diferente, y no por eso voy a dejar de quererla y respetarla”, escribió Alejandro Riaño.

En las redes arremetieron contra el intérprete de Juanpis González. La mayoría de críticas se dan debido a que él hace una fuerte sátira al gobierno de Iván Duque y al uribismo, orilla política con la que Alejandra Azcárate ha tenido cercanía.

