Desde que comenzó el juicio por abuso domético entre Johnny Depp y su expareja Amber Heard el mundo mediático ha estado al pendiente de cada detalle.

Incluso surgió una petición para que quiten a la actriz del reparto de Aquaman 2, que se estrena en 2023.

La petición hecha a través de la plataforma Change.org ya completa 3 millones de firmantes. La meta total es de 4,5 millones. La iniciativa es de vieja monta, inició en 2019 cuando se conoció el parte de Johnny Depp y se reactivó este año con el juicio.

Por el momento, la periodista especializada Grace Randolph, afirmó que la aparición en pantalla de Amber Hears será reducida.

I hear #AmberHeard has less than 10 min of screentime in #Aquaman2 pic.twitter.com/oh4ZhQ1CiU

— Grace Randolph (@GraceRandolph) April 28, 2022