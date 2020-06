Perro esperó por 4 días a su dueño en el puente donde se suicidó

Desde el pasado 1 de junio, un perro estuvo durante 4 días a la espera de su dueño en un puente del río Yangtsé en Wuhan, China. Según medios locales el dueño se suicidó en dicho puente.

“Estaba todo realmente oscuro, no pudimos ver mucho en las cámaras de seguridad. Vimos que una persona se suicidó saltando desde el puente”, dijo Du Fan, director de la Asociación de la Protección de Animales Pequeños de Wuhan.

The is just heartbreaking. The loyal dog had been sat there for days, staring longingly at the river below. https://t.co/V4qbgqaBtt

— Metro (@MetroUK) June 9, 2020