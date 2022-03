Paraguay vs Doja Cat, la razón por la que la cancelaron

La historia comienza con la cancelación de Asuncionico, el festival más importante de Paraguay en el que la estadounidense iba a presentarse. A partir de entonces, Doja Cat publicó una serie de tuits que enfadó a los paraguayos.

“Hubo una tormenta en Paraguay, el show fue cancelado. Cuando me fui a la mañana siguiente no había ninguna persona fuera del hotel esperándome. Déjalo que se hunda”, dijo la cantante en una de sus publicaciones.

Después del mensaje, la ´popstar’ recibió una amplia cantidad de publicaciones criticándola, incluso se disculpó, pero luego se mantuvo en su postura. En la madrugada publicó un mensaje que, incluso, tiene en vilo su presentación en Colombia para el Festival Estéreo Picnic el domingo.

“Esta mierda no es para mí. Me voy, cuídense”, escribió Doja Cat en su cuenta de Twitter. De momento no hay noticias de que ella vaya a cancelar su presentación durante el festival.

*Foto: Instagram @dojacat