Paola Jara tinturó a su mascota, la acusan de maltrato animal

La famosa cantante de rancheras Paola Jara, decidió cambiarle el look a su perrita, una Pomerania blanca. En el video que se ha vuelto viral en redes sociales muestran a la mascota en proceso de tintura, con papel aluminio en las patas, mientras la cantante la acaricia y le da cariño, le hacen el proceso de coloración rosa.

La artista dijo que es una tintura para mascotas y que no tiene químicos por lo tanto no le causa ningún daño.

Sin embargo, en las redes sociales las críticas no se hicieron esperar, manifiestan que está humanizando a su mascota y que a pesar de que no sea químico le causa estrés y es calificado como “maltrato animal”. Hay otras personas que dicen que no le ven problema a tinturar a las mascotas , siempre y cuando no les causen daño.

Al final del video la cantante muestra con orgullo el resultado de su perrita jugando con su otra mascota en casa de la artista.

