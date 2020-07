¿Habrá reunión de One Direction por su 10º aniversario?

One Direction

El 23 de julio se cumplen 10 años de la formación de One Direction, banda que surgió en el programa X-Factor. El grupo se separó en 2018 pero recientemente han surgido rumores en torno a una posible reunión.

En 2010, Louis Tomlinson, Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Liam Payne formaron el popular grupo. En 2015, Zayn Malik abandonó y solo unos meses después, anunciaron su separación. Si bien todos los miembros tienen sus carreras en solitario, muchos fans guardan la esperanza de una reunión a medida que se acerca su décimo aniversario. Lo que más ha llamado la atención de los seguidores es el lanzamiento de una web interactiva con motivo de tan señalada fecha.

Además, Payne aseguró en 2019 que era probable que volvieran juntos a los escenarios. “En algún momento”, contestó en una aparición en Sunday Brunch cuando le preguntaron por un posible regreso. Sin embargo, parece que no ocurrirá este año. “Todavía no sé cuándo será, pero todo lo que sé es que pasarán al menos dos años porque todos hemos lanzado nueva música y hay que ir a hacer promoción. Al menos dos años”, matizó.

Payne también sugirió que, si hubiera una reunión, Zayn no sería parte de ella. “Cuando se fue, no lo hizo en buenos términos, así que no creo que lo haga. Si no quería formar parte, no debería formar parte”, sentenció en The Jonathan Ross Show.

En sus ocho años, One Direction lanzó cinco discos de estudio: Up All Night (2011), Take me Home (2012), Midnight Memories (2013), Four (2014) y Made in the A.M. (2015).

Con información de Europa Press