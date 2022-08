Oficialmente Bad Bunny tiene un día para homenajearlo

Foto: Cortesía

Benito Antonio Martínez Ocasio, mejor conocido como ‘Bad Bunny’ en la industria musical, el cual ha conquistado al mundo entero gracias a sus canciones y ha ganado decenas de premios que lo posicionan hoy como el mayor exponente del género urbano, tiene un día al año donde se le rendirá homenaje.

La alcaldesa de Boston, Michelle Wu decretó de manera oficial que el 18 de agosto se realizará el “Bad Bunny Day” en donde su idea principal es celebrar y honrar la vida del joven puertorriqueño, esto gracias a un documento que firmó la alcaldesa después de que asistió a uno de sus conciertos.

If our mayor goes to the Bad Bunny concert then she’s hands down the best Boston Mayor in history https://t.co/2dRPUYEbWU

— Tee (@Tie_Ron) August 18, 2022