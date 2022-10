No le fue bien a Miguel Varoni bailando al ritmo de: Michael Jackson

El actor Miguel Varoni, reconocido mundialmente por su papel en la novela “Pedro el escamoso”, publicó un video en Instagram bailando “Beat it” de Michael Jackson, su esposa Catherine Siachoque lo grabó mientras él hacía su show.

Miguel hace unos meses se había sometido a una cirugía plástica de rejuvenecimiento, después de que el Covid 19 lo dejó con varias secuelas.

Los seguidores no dejaron de sorprenderse por su aspecto delgado, además para muchos fue ridículo para su edad esta presentación.

“Pero que le paso 😢 no le queda nada bien ser tan flaco 🙏🏼😘 “, “pareces un viejito que pesar que no sabemos envejecer”, “Por favor deja de hacer tonterías has otras cosas y no te expongas a burlas deja eso para los muchachos, no digo que no bailes de de otra manera”. “Cuantos años tiene el por favor parece un viejito de 70 años esos que se creen jovencitos, y la esposa bien hermosa y joven”, apuntaron varios internautas.

A pesar de las criticas y de algunos seguidores que también animaron al artista, el video ya cuenta con más de 4 mil me gusta.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de FansDeMiguelCatherine 🇺🇸 (@fansdemiguelcatherine)

“>