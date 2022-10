Natalia Ponce se convierte en la heroína “Kaia”

La ley 1773 de 2016 o ley Natalia Ponce que se aplica para las víctimas de ataques con agentes químicos la sancionó el expresidente de Colombia Juan Manuel Santos, con la que se endurece las sanciones a quienes agreden con ácido y otros componentes corrosivos a sus víctimas que en su mayoría mujeres.

De esta manera, la pena para los atacantes sube hasta 20 años de cárcel “si la conducta es simple”, y hasta 30 años si el ataque causa deformidad o daño permanente en la víctima, en tanto que se aumenta la sanción hasta en una tercera parte si la conducta conlleva deformación del rostro.

Este jueves, la Feria Internacional de Arte y la Fundación Natalia Ponce de León, hicieron el lanzamiento oficial de un cómic de realidad aumentada que tiene como protagonista a la joven sobreviviente de un ataque con ácido.

En medio de la Muestra Internacional Documental de Bogotá, el equipo de Melanconnie, Laura Velandia y Faebian Ceruleo, que ya ha trabajado en otros proyectos como ‘Priya’s Shakti’, hizo pública la primera muestra de “Kaia”: despertar en lo profundo’, una historia de ficción que se basa en lo ocurrido con la bogotana de 32 años, quien allí se transforma en una superheroína.

“Resoné fuertemente con el personaje de la superhéroe Kaia, me di cuenta de que es alguien a quien me gustaría darle vida a través del medio creativo. Siempre he soñado con ser esa súper mujer, que difunde conciencia acerca de los problemas sociales. Yo soy Kaia y estoy segura de que inspirará a los colombianos a respetar a las mujeres de mi país”, expresó la mujer sobre el proyecto en declaraciones recogidas por El Espectador.

Las aventuras de Kaia comienzan desde que Natalia Ponce de León fue atacada con ácido por su victimario y comienza a sufrir las consecuencias de este lamentable hecho, frente a la reconstrucción de su rostro, además de los efectos que generó en su salud mental.

Natalia logra conectar con un mundo espiritual donde habita una boa que tiene el poder de sanar o destruir y regresa a la realidad convertida en Kaia, una heroína que tiene “la fuerza sanadora de la naturaleza”.

Sin embargo, más allá de contar lo ocurrido con Ponce de León de una manera fantástica, este cómic de realidad aumentada les permite a los usuarios conocer otros testimonios de mujeres que han padecido situaciones similares.

Cambiar de piel como una serpiente, dejar atrás el odio, el dolor y el sufrimiento, fue una manera de sanar.

Foto: Jazmin Barón

Te puede interesar: Natalia Ponce catalogada una de las 100 mujeres más influyentes del 2016