Modelo asegura haber sido víctima de abuso por Maluma y Pipe Bueno

Este jueves, Maluma y Pipe Bueno volvieron a ser tendencia, pero en esta ocasión por un escándalo sexual. La modelo Grette Durán denuncia que fue abusada por los dos cantantes luego de un concierto ofrecido por el reguetonero en Cancún, México.

Según lo relató en una confesión a Gabriel Cuevas -reportero de farándula- durante el concierto Maluma la subió al escenario, la besó y después alguien del staff del cantante la invitara al hotel donde él estaba y según cuenta ahora el paisa estaba acompañado de Pipe Bue no.

“Ese día tuve relaciones con Maluma”, relató y señaló que al terminar fue forzada por Maluma para que también tuviera sexo con Pipe Bueno. “No sabía lo que hacía, no me sentí bien, me sentí usada, utilizada, y literal decepcionada de todo porque nunca esperé eso de él… Yo no quería obviamente, yo le dije todo el tiempo que no quería y pues yo estaba seducida y pues ilusionada con él, no con Pipe”, Afirmó.

Luego sostuvo que su madre fue amenazada de muerte si ella contaba algo. En el pasado ella se refirió a su encuentro con Maluma como “una noche maravillosa”, sin mencionar a Pipe Bueno. Hasta el momento, ninguno de los artistas se ha pronunciado al respecto.

