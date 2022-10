Mientras estaba de gira en España: se metieron los ladrones a la casa de Francy

La famosa cantante de música popular Francia Elena Hernández Ríos, más conocida como Francy, apareció este fin de semana en su cuenta de Instagram, con un sorprendente anuncio a todos sus seguidores, donde se deja ver sin maquillaje y con cara de angustia.

“Yo no acostumbro jamás a subir nada que no sea positivo de mi carrera, pero quiero decirles que me encuentro super desesperada, acabo de terminar mi gira aquí en España, y me entero que me robaron, entraron a mi casa a robar ayer, una casa que tiene seguridad, que tiene portería, que tiene red de seguridad y que está ubicada en un lugar supongo yo, muy seguro. Esto no puede pasar la verdad, ya estamos revisando las cámaras, le pedimos el favor a todas las autoridades, para que por favor nos ayuden, porque esto de verdad que me tiene super triste y bueno vamos a vamos a llegar hasta las últimas consecuencias, porque esto no puede pasar”. afirmó la artista de música popular.

Francy es una de las cantantes de “despecho” más reconocidas en nuestro país, lo que la ha llevado con su música a países de Latinoamérica y Europa. Temas “como un ángel, con la misma moneda, que sufra que chupe y que lloré” entre muchas otras canciones, han sido parte de su gran repertorio y que a sus 41 años la han consolidado como la voz popular de América.