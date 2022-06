Mi ex, “es una página que hay que pasar”: Lina Tejeiro

En un video publicado en el canal de You tube de la actriz e influencer Lina Tejeiro, allí es entrevistada por su manager Claudia Serrato, en la dinámica de la entrevista, se le muestran varias fotos a la actriz donde ella reacciona de diferentes maneras de acuerdo a los personajes que aparecen, uno de ellos fue su ex novio, el cantante Andy Rivera, con quien finalizó su noviazgo el pasado mes de marzo.

Afirmo que: “de él solo le puedo decir: gracias, por el papel que asumió en esta novela. Siento una gratitud inmensa por él, por lo que vino a enseñarme, por lo que vino a mostrarme, un gran maestro, lo voy a querer por el resto de mi vida, pero es una página que ya hay que pasar, hay que soltar, le agradezco todo lo que ha hecho por mí, por todo lo que fuimos realmente hace poco termino está relación, estuvimos juntos hasta marzo, intentando, tratando de reconstruir de remar”.

“Estábamos intentado juntos otra vez, sí estábamos en Miami, sí queríamos construir una historia con final feliz, pero pues, a veces uno no puede remar contra la corriente y si no es de tu talla pues no lo fuerces, nada que hacer, cuesta entender, pero soltar no es perder, para recibir hay que soltar”. Afirmó la actriz.

“Entonces lo querré toda mi vida, hará parte de mi vida, son nueve años, ha sido un gran maestro, es hora de pasar la página queridos seguidores, no más”.

También habló de su mejor amigo, se trata del actor Juan Pablo Barragán quien ha trabajado en diferentes producciones de televisión y teatro. Además se desempeña como cantante de rap desde hace varios años junto a su “hermano musical “ YoKy Barrios.

Lina dijo: “Juan pablo Barragán, no pensé que tenía mejores amigos hombres, hasta que conocí a este hombre tan maravilloso, Juan Pablo Barragán, es gracioso, es chistoso, me da consejos, me entiende mis chistes, está ahí 24/7, me puedo despertar y decir: “Juan Pablo hoy lo extrañe”, es un alma buena, Dios le dio la segunda oportunidad de estar en este plano, quiero contar con él para resto de la vida, quiero contar con él siempre”.

Aquí tenemos el video donde Lina Tejeiro expresa sus emociones frente a diferentes personas que son parte de su vida.