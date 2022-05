Memes que dejó la épica de Real Madrid vs Manchester City

Este miércoles Real Madrid protagonizó otra jornada épica de Champions League contra el Manchester City remontando en tiempo de descuento. La hazaña generó una gran cantidad de memes contra el equipo inglés Josep Guardiola.

A continuación algunos de los mejores memes:

MEET THE PHILOSOPHER PEP GUARDIOLA 🧙🏻‍♂️🖋️ AND HIS GREAT WORKS✍🏻📖 →No ganar una Champions en 11 años🏆❌

→Perder una serie con 2 goles de ventaja al 90'🥶🧊

→Gastar 100 millones al año al pedo💰🛢️

→Ser fan de Bielsa🐧

→Ser pelado👨🏻‍🦲🤢 The thinking man🤔⁉️THE SMOKY MAN💨 pic.twitter.com/EinWtKex27 — Paralytics (@Paralyticss) May 4, 2022

Guardiola cuando tiene que plantear un partido importante sin Messi: pic.twitter.com/uVQJCaCPld — Manudarg (@ManUdArg) May 4, 2022

El que estaba muy triste hoy viendo la pecheada del Manchester City era el querido Carlitos Tevez. pic.twitter.com/HEyrx9N58f — Manudarg (@ManUdArg) May 4, 2022

Manchester city pagó 117 millones de euros

– 1 gol en Champions para Jack Grealish pic.twitter.com/8c7ODcJZyc — Zona Final Mx (@final_mx) May 4, 2022

Resumo de Real Madrid e Manchester City👇 pic.twitter.com/N7b7dMnjhl — CORINTHINÁTICO (@corinthinatico) May 4, 2022

El Real Madrid le ganó al super City del mejor entrenador de la historia del fútbol, con Vallejo, Nacho, Lucas y Ceballos en el campo, y con Bale y Hazard en el banquillo!#RealMadrid pic.twitter.com/oTCMPz9k1I — Haritonavir (@HTanouti) May 4, 2022

