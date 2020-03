La semana pasada se dio a conocer un video de un médico que llora sin consuelo al llegar a su casa y tener que rechazar el abrazo de su hijo. Se trata de Nasser Ali Al Shahrani de Arabia Saudí.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020