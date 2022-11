Mary Méndez exige respeto para su colega en “La Red”

Mary Méndez, es una de las presentadoras que siempre da de qué hablar y más porque trabaja para el programa “La Red” de Caracol televisión, que se emite los fines de semana.

En los últimos fines de semana se ha sentido la ausencia de la presentadora por parte de la audiencia del famoso programa, quienes han preguntado insistentemente por ella.

A lo que ella respondió que se está tomando unas merecidas vacaciones y que pronto estará de vuelta en el set, y aprovecho para aclarar que la presentadora Daniela Galvis quien hace parte del equipo de la emisora La Kalle, ha recibido muchos comentarios pidiendo que regrese Mary Méndez.

“Llevo dos semanas de vacaciones, porque solamente fueron dos semanas, y la cantidad de mensajes que he recibido es una cosa que digo: ‘¿por qué son tan lindos?’. Todo eso me llena el alma, pero resulta que a esta ‘pelada’ que me está reemplazando, yo no la conozco, la están tratando mal, cuando lo único que está haciendo es su trabajo”, afirmó Méndez.

La presentadora asegura que es normal que los televidentes se sientan raros y hasta bravos por el cambio, pero pidió respeto para ella, pues solamente está haciendo lo suyo.

“Me parece ‘barro’ leer comentarios despectivos hacia ella porque no tiene la culpa y no la pueden comparar conmigo, así como a mí no me pueden comparar con nadie. Yo entiendo su amor y lo abrazo, pero no puedo con esos mensajes en contra de una ‘pelada’ que lo único que está haciendo es su trabajo y que se sienta allí con esa manada de lobos. ¿Ustedes saben lo que es sentarse en esa silla? Se necesitan huevos”.

Finalmente, Mary también les pidió a sus seguidores que aprendieran a ponerse en los zapatos de los demás y pensaran en Daniela recibiendo comentarios negativos. “¿Qué pasa si eres tú quien está en esa silla y empiezas a leer todo eso? Tratémonos pasito”.

Te puede interesar:Reinados, ¿Eventos de poca importancia?

Foto: Instagram/marymendez55