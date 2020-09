Mariah Carey se puso al nivel de científica ganadora de Premio Nobel

Este martes Mariah Carey fue protagonista de una frase que se volvió viral en las redes sociales después de que se comparara con Marie Curie, 2 veces ganadora del Premo Nobel, uno en Física (1903) y otro en Química (1904).

“Ella tiene 2 Premios Nobel, yo tengo 2 álbumes de diamante. Somos prácticamente la misma persona”, publicó de forma jocosa la artista desde su cuenta de Twitter aprovechando el comentario de una comediante que expresó que era pariente lejana de Marie Curie y un hombre le explicó que se pronunciaba Mariah Carey.

She has 2 Nobel prizes, I have 2 Diamond albums, we're practically the same person https://t.co/ZudjSKRFht

— Mariah Carey (@MariahCarey) September 1, 2020