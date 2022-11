Mariah Carey dice que “es hora” para la navidad y promociona su cuento infantil

La canción ‘All I want for Christmas is you’ se lanzó en 1994 y desde entonces se ha convertido en un auténtico clásico en muchas partes del planeta durante las celebraciones navideñas. Algunos medios apuntan que Mariah Carey ingresa cada año unos 600.000 dólares solo en derechos de autor.

Desde ayer estaba congelada en las redes pero hoy Mariah es tendencia, en un video donde aparece pedaleando en bicicleta disfrazada de bruja y anunciando el final del halloween con una carcajada, luego aparece montada en un reno y vestida de mamá Noel diciendo que “es hora” y con muchas alegría sonríe a un ambiente de navidad.

Así mismo está promocionando un cuento de navidad para niños «La princesa de la Navidad», Mariah presenta un personaje animado llamado «Pequeña Mariah». El libro fue escrito por Carey y Michaela Angela Davis, con ilustraciones de Fuuji Takashi.

Foto: cortesía

