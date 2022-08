Los usuarios de Twitch podrán retransmitir en Instagram y TikTok

Los usuarios de Twitch podrán retransmitir su contenido a partir de ahora en otras plataformas para móviles, como Instagram o TikTok, una alternativa con la que la compañía busca ofrecer mayor flexibilidad a los ‘streamers’.

Twitch adelantó esta posibilidad a través de un comunicado al que tuvo acceso Gaming Careers, en el que señala que gracias a esta opción los usuarios de la plataforma podrán construir y reforzar sus comunidades.

En este escrito, la compañía reconoció que es consciente de que “el panorama digital ha cambiado mucho” desde que presentase su porgama de socios y que muchos de los ‘streamers’ “usan otros servicios para hacer crecer sus comunidades”.

Debido a eso, anunció que próximamente los creadores podrán ofrecer sus contenidos en directo a través otras plataformas para móviles y de duración limitada o “formato corto”, como TikTok o Instagram Live.

Con ello, la plataforma de retransmisión ha aclarado que no permitirá la retransmisión simultánea en servicios basados en la web similares a Twitch “que admitan la transmisión durante períodos prolongados”, esto indica que los creadores de contenido no podrán utilizar plataformas como YouTube o Facebook. En este sentido, la compañía ha justificado que esta opción “puede conducir a una experiencia no óptima” para las comunidades.

Twitch adelantó que esta actualización de su política se hará efectiva “a principios del próximo año”, sin detallar la fecha concreta de su implementación, tampoco indicaron si esta experiencia será posible en su servicio web.

Asimismo, ha anunciado que estará abierta a proposiciones de los creadores de contenido en el próximo Patch Notes, retransmisión en directo en la que suele adelantar las características que llegarán a sus usuarios, esta tendrá lugar el próximo 25 de agosto.