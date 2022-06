Los integrantes de K-Pop BTS anuncian su separación

El pasado 9 de junio en la reunión anual de la fundación “Festa diner” de la agrupación BTS, sus integrantes anunciaron que harán una pausa indefinida, no una ruptura, para realizar proyectos individuales, de acuerdo a las revistas Billboard y Rolling Stone.

Con este aviso, una ola de Tweets de medios y fans se desbordó haciéndose en las redes sociales. “HYBE se ha convertido en una superpotencia internacional con el éxito de BTS, pero la ruptura de la banda afectará sus resultados”. Afirma la revista Billboard.

@Reuters: titula “El tiempo de espera de los pioneros del K-pop BTS deja a los fanáticos llorosos, los inversores furiosos” La boyband coreana BTS celebró su noveno aniversario con un anuncio impactante: el grupo está en pausa, informa @washingtonpost

El mensaje de la banda BTS generó un desplome del 24% en la Bolsa de Seúl en la cotización de la empresa fundada por el productor y compositor Bang Si-hyuk. Dice la @WRadioColombia

Aquí te mostramos las reacciones de medios y del grupo:

Korean boyband BTS celebrated their ninth anniversary with a shocking announcement: The group is going on hiatus.https://t.co/PXxb9ecuPo

— The Washington Post (@washingtonpost) June 14, 2022