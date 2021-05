Lo que debe saber sobre las mascotas y el COVID-19

Foto: Cortesía

No es un secreto que el Covid – 19 tomó al mundo por sorpresa, y a pesar de que llevamos un año conviviendo con el virus, no se puede desconocer que hay un sin número de rumores y falsas noticias alrededor de la propagación y el contagio de este, y que las mascotas también han sido blanco de especulaciones y discusiones alrededor de este tema.

En tiempos de pandemia la preocupación por el cuidado y la rutina de higiene de los animales ha tenido un crecimiento exponencial, incluso, los dueños de mascotas han adoptado nuevas rutinas y hábitos de limpieza en pro del bienestar y salud de sus animales y de ellos mismos. En este momento en donde aún hay incertidumbre, y muchas dudas en el aire, una gran mayoría de personas se muestran temerosas por saber si sus peludos pueden contagiarse o transmitir el virus a otros.

A continuación, Felipe Romero, Director Científico de CanAmor, la marca más reconocida en la industria del pet care en Colombia, ofrece recomendaciones y responde todo lo que usted debe saber sobre el cuidado y la limpieza de las mascotas en pandemia:

¿Los animales pueden contagiarse de Covid – 19?, ¿Son transmisores del virus?

Según la Organización Mundial de la Salud, no existe evidencia científica que indique que las mascotas, como perros y gatos, puedan contraer COVID-19. Así también lo indica Nelson Gómez, Médico veterinario y director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, quien afirma que los animales tienen su propio Coronavirus, pero no es el mismo Covid – 19 que revolucionó al mundo, sino uno propio que no se trasmite a los humanos.

Sin embargo, cabe recalcar que, aunque las mascotas no son trasmisoras de Covid, sí pueden transportar bacterias, gérmenes y hongos en su piel o pelaje que pueden afectar a sus amos. Por esto, no está de más tener precauciones, ya que, perros y gatos pueden ser transportadores pasivos del virus a través de sus patas e ingresarlo a los hogares.

¿Qué medidas de higiene se deben adoptar para limpiar a las mascotas?

El Instituto de Protección y Bienestar Animal de Bogotá, recomienda limpiar las huellitas de los animales, el hocico e incluso sus accesorios con agua y jabón. Aun cuando la información sobre el coronavirus es cambiante, está en constante actualización, y los estudiosos en la materia indican que las mascotas no suponen un peligro para la propagación del virus, es importante evitar todo tipo de riesgos, acatando las siguientes medidas:

Haga lo posible por sacar a su mascota en horarios donde sea más probable que haya poca gente

Evite aglomeraciones y conserve el distanciamiento con otras mascotas y propietarios

Al volver a casa limpie sus patas con Spray Limpia Patas, un producto libre de alcohol con componentes especiales para brindar una limpieza suave y profunda, sin lastimar las almohadillas y hocico de su mascota

No utilice antibacterial, alcohol o cloro para limpiar las patas de su peludo, porque contienen componentes químicos que pueden irritar la piel de las mascotas.

Seque sus patas para evitar hongos

Después de limpiar a su mascota, ¡no olvide lavar sus manos!

¿Es probable que mi mascota se haya afectado anímicamente por el confinamiento?, ¿Qué consecuencias pudo desencadenar esto?

En el confinamiento, las mascotas se pueden sentir emocionalmente estresadas, inquietas y confundidas por la falta de ejercicios para la actividad física. La piel es un órgano muy sensible a los cambios, y es probable que todas las emociones se canalicen a través de la dermis de su mascota. El estrés en los animales puede hacerse visible a través de falta de apetito, desencadenando problemas gastrointestinales y caída excesiva del pelaje generando problemas en la piel como descamación, irritación, picazón.

Si su mascota está teniendo problemas en su piel, o si por su raza la tendencia es tener la piel delicada, es ideal utilizar productos especiales para piel sensible, como por ejemplo: shampoo que contenga Aloe vera, que sea libre de sulfatos, parabenos, y SIN SAL en su composición, esto previene la irritación y disminuye la capacidad de arrastrar la grasa de la piel de las mascotas.

¿Debo dejar de consentir a mi perro o gato?

Una persona que esté contagiada con Covid, sí debe guardar distancia. Sin embargo, no hay que olvidar la importancia que tienen las mascotas desde el punto de vista emocional en tiempos de pandemia.

Los estragos que esta emergencia sanitaria ha causado, no se limitan únicamente a daños en el organismo, sino que también ha traído consigo estrés y altibajos emocionales. Un estudio publicado en la revista científica «Psychiatry Research» realizado por la Universidad de Ottawa a 190.000 personas entre enero y mayo de 2020, da a conocer que la pandemia habría aumentado el insomnio un 24 por ciento el estrés postraumático, un 22 por ciento, la depresión, un 16 por ciento, y la ansiedad, un 15 por ciento.

De este modo, en momentos de angustia, como los que estamos viviendo actualmente, consentir a las mascotas durante por lo menos 10 minutos al día, seguido del correcto lavado de manos, es una buena terapia que ayuda a disminuir los niveles de cortisol, la “hormona del estrés” en la sangre. Así lo indica, un estudio realizado por la Universidad de Washington.