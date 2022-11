Lina Tejeiro dejó su rímel y se volvió viral

Lina Tejeiro en sus redes sociales este miércoles escribió: “Hace meses compré un rímel de pestañas, su empaque me encanto. Lo use y me dejo las pestañas lindas. Pero con los días se fue secando y no era de la calidad que parecía, traté de darle tiempo pero se puso peor. Y como no me gusta conformarme con menos de lo que merezco, lo bote”.

Muchas personas compararon la expresión con una indirecta a su exnovio Juan Duque por todo lo que pasó en su mentada relación.

Sin embargo, se ha vuelto viral la palabra rímel (pestañina), pero en este caso se refiere a los hombres. Y así lo hizo un video de Tik Tok por el que se empezó la viralización de la palabra, que luego desató curiosos comentarios de todo tipo, aquí les dejamos el video y claro, las mejores anotaciones de rímel.

El #Rimel de una amiga se debe de respetar. pic.twitter.com/WwAMSN5jiG — Dora Guzmán (@DoraGman) November 12, 2022

Había un rímel q me parecía wow, de caja bonita y aparentemente con mil cualidades, cuando lo compré resultó pésimo! Publicidad engañosa, pero bueno ya lo compre y lo usé! #rimel #mirimel #sabado https://t.co/AGap8qx9IZ — Caro (@lina3825) November 12, 2022

— 𝑪𝒖𝒂𝒏𝒅𝒐 𝒕ú 𝒎𝒂𝒔𝒄𝒐𝒕𝒂 𝒔𝒂𝒃𝒆 𝒒𝒖𝒆 𝒕𝒊𝒆𝒏𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒑𝒂𝒓𝒂𝒓 𝒄𝒐𝒏 𝒍𝒐𝒔 𝒅𝒆 "𝐘𝐨 𝐧𝐨 𝐮𝐬𝐨 #rimel " 😒 pic.twitter.com/xqUbLZr92c —  𝗢𝗿𝗹𝘆_𝗚 𓄂𓆃 (@Orly_g_88) November 12, 2022

Las mujeres somos más poderosas cuando no dependemos de un #rimel para ser felices 🙌🏼 . No todos los rímel son malos, pero definitivamente algunos no merecen ser los privilegiados de recibir la luz de nuestra mirada. pic.twitter.com/tU6dfMrjOz — 🐴 JOHANNA RICO C 🦄 🇨🇴 (@JohannaRicoC) November 12, 2022