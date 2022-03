El mundo del Rock lamenta la muerte de baterista de Foo Fighters, cuyo deceso se produjo este viernes en Bogotá y tomó por sopresa a los fanáticos de la banda que esperaban su presentación en el Festival Estéreo Picnic.

A través de redes sociales diferentes artistas y bandas del género han enviado mensajes de condolencia a la familia Taylor Hawkins y los miembros de Foo Fighters por la luctuosa noticias.

Tal es el caso de Guns N’ Roses, banda estadounidense de hard rock, que en su cuenta de Twitter publicó el mensajes “Forever missed”, que traducido al español sería “Extrañado por siempre”, el cual está acompañado de varias fotografías donde aparace Taylor Hawkins tocando batería junto a Axel Rose y otros miembros de Foo Fighters como Dave Grohl.

El músico y compositor británico John Michael Osbourne, ​ más conocido como Ozzy Osbourne, también se pronunció en sus redes lamentando la partida de Taylor Hawkins.

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side – Ozzy

— Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022