Las redes desempolvan los fantasmas de Rodolfo Hernández

Rodolfo Hernández, precandidato presidencial

El precandidato presidencial y ex alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, se encuentra en el ojo del huracán, por un video que circula en redes donde sostiene una conversación acalorada con uno de sus clientes en el pasado.

En la grabación que es del 2015 previo a la candidatura de Hernández a la Alcaldía de Bucaramanga, se escucha como el hoy precandidato presidencial se va lanza en ristre contra el hombre que le reclama por algunas irregularidades en la propiedad horizontal ubicada en el centro de Bucaramanga.

“Usted es un enfermo mental (…) no me siga jodiendo, yo he invertido más de 350 millones de pesos adicionales al edificio y usted no lo reconoce, no me joda o le pegó un tiro…”, se escucha decir a Rodolfo Hernández.

“Sigue jodiéndome, hijueputa. Le pego su tiro, malparido” le dice Rodolfo Hernández a uno de sus clientes @elBogotano pic.twitter.com/JYwb1Xa4v6 — Andres Felipe Arcos (@AndresFelipe) August 23, 2021

Según ha trascendido, este proceso judicial de presunta estafa a más de 100 personas adelanta desde hace cinco años en la Fiscalía.