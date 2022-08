Las misteriosas llamadas que está haciendo el Tino Asprilla

Una vez más Faustino Hernán Asprilla, el goleador del Parma y del Newcastle, anda en boca de todo el mundo. El exfutbolista ha llamado a más de 150 personas para invitarlos a apostar en Zamba.co, la casa de apuestas online donde el Tino se divierte en sus ratos libres.

Desde hace varios meses, el exjugador del Valle del Cauca ha estado involucrado en juegos del casino y apuestas. Todo parece indicar que ahora este es su nuevo hobby. Especialmente, si tenemos en cuenta los mensajes que ha subido en las cuentas de Instagram y Tik Tok de Zamba.co (@zambacol). Allí, además de tomarle el pelo a las personas, da tips para mejorar los resultados a la hora de apostar a través de las estadísticas que tiene la casa de juegos.

“He mejorado en las apuestas deportivas y por redes les estoy dando tips a los seguidores de estas cuentas a ver si, algún día, son tan buenos como yo”, aseguró Asprilla. Adicionalmente, con el Zamba Club, el Tino, ha acumulado puntos con los que podrá obtener dinero, bonos o premios, gracias a los montos apostados.

Las habilidades de Faustino Asprilla no son solo en el mundo de las apuestas deportivas, en juegos de casino también ha demostrado ser un gran competidor. “En Europa, aprendí a jugar a las cartas y me volví muy bueno en Blackjack. En unos días planeamos organizar con Zamba una competencia abierta para que el público juegue conmigo. Vamos a ver si, por fin, alguien me gana”, aseguró el exjugador del Atlético Nacional.

De esta manera, esta leyenda de la selección Colombia pasa los días, mientras espera la llegada de los torneos más importantes del mundo, como la Champions y la Copa del Mundo. “Ya tengo listas mis apuestas”, concluyó entre risas el Tino.

En septiembre se celebrará el cumpleaños de Zamba.co y el Tino estará a cargo de organizar la fiesta. En el marco de esta actividad, ¿Faustino jugará fútbol? ¿Tendrá invitados especiales? Estén pendientes que tendrán grandes sorpresas, pues preparará todo para que el mes del amor y la amistad pueda disfrutarse en Zamba.co apostando y ganando.