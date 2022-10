Las críticas que recibió Yeferson Cossio: por andar escoltado por la policía

A su regreso de Japón Yeferson Cossio mostró su agradecimiento con la policía por apoyarlo en la Caminata de la Solidaridad 2022, sin embargo, fue criticado duramente incluso por sus seguidores.

El famoso Yeferson fue condecorado con la Medalla Fundación Solidaridad por Colombia, por su labor de cuidado a los animales.

Más allá de simplemente recibir la distinción, Cossio fue acogido por los transeúntes en la carrera Séptima de Bogotá, como si fuera un ‘rockstar’. Al bajarse de la carroza en la que se desplazaba, fue abordado por un grupo de personas que querían acercársele pasa saludarlo.

El ‘influenciador’ fue rodeado y custodiado por cerca de 10 efectivos de la Policía Nacional, mientras saludaba a los curiosos. En la publicación que hizo Cossio en su cuenta oficial de Instagram, agradeció al grupo de los uniformados diciendo:

“Hoy me condecoraron con la Medalla Fundación Solidaridad por Colombia, por mi amor a los animales.

Que orgulloso me siento hoy.

Soy un humano lleno de errores, quizá muchísimos más de los que debería, pero en medio de tantos errores que logren rescatar las cosas buenas, significa que tienen más peso que mis “embarradas” me motiva más y más con mi objetivo, tengo claro que cada día voy a aprender más, voy a ser una mejor persona y voy a seguir compartiendo mi bendición con los menos favorecidos y con los animales.

Voy a hacer que mi existencia, que mi paso por este mundo, merezca la pena.

Gracias por creer en mí, por confiar en mí y especialmente, gracias por apoyarme siempre.

Nunca les voy a fallar.

Hoy también pude saludar y compartir con miles de ustedes, me sentí muy amado.

También gracias a la policía nacional por cuidar de mí en medio del caos, hoy todos me hicieron muy feliz.”

Yef.