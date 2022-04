Lajesuu denuncia haber sido agredida por su exnovio

Este domingo, la instagrammer Valentina Ruiz -mejor conocida como Lajesuu-, denunció que su exnovio Bréiner Peña la agredió físicamente.

“Me dañó la camisa, me pegó, me dañó el celular, me robó”, señaló en un video que se dio a conocer en las redes sociales.

Cuando uno de los acompañantes intenta detener a Lajesuu, ella le responde: “Suélteme que ese tipo tiene que pagar todo eso hoy”.

Por el momento se desconocen más detalles sobre lo que aparentemente ocurrió este domingo en Cali.

*Foto: Instagram @lajesuu