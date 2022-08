La versión de Epa Colombia del suceso en McDonald’s

La influencer y empresaria Daneidy Barrera, (Epa Colombia), en un video divulgado en sus redes sociales, dio su versión sobre lo ocurrido en un local de McDonald’s de Bogotá.

“Lo que tu viste es mentira, amiga, esa vieja estaba borracha, es una grosera. Ella creyó que porque trabaja en el Gobierno y estaba tomada tenía el derecho de tratar mal a mis escoltas. La gente acomoda y graba y edita a su estilo, pero no amiga, yo soy una vieja re humilde. (…) Etiquetando a la Fiscalía, están bien locos, qué les dio. Mis escoltas, amiga, merecen respeto, amiga uno tiene que aprender a respetar, yo llevo tres años manejando carro, yo nunca he sido imprudente… ¡Ay, que vieja tan mentirosa, mi papá! Yo sé que no soy perfecta amiga, pero esa señora no subió el video bien y lo editó, amiga. Es mentira, amiga, te lo juro”, dijo la empresaria.

“Mis escoltas merecen respeto, uno tiene que aprender a respetar, yo llevo manejando carro 3 años y nunca he sido imprudente” y habló sobre lo que pasó en el parqueadero, según ella, la señora que es funcionaria del gobierno se encontraba borracha empezó a golpear el carro y a ser grosera con Epa Colombia”, aseguró la empresaria.

Daneidy pidió a Valentina Pérez, la denunciante, que publiqué el video completo para que las personas dejen de hablar mal de ella, además horas después de esto. De inmediato Perez puso sus redes en modo privado.