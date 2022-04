La superestrella del cine que pide morir por eutanasia

Fue la gran estrella del cine de los 70 y 80 en Europa. Considerado como ‘el hombre más bello del mundo’, Alain Delon, vive unos momentos muy complicados. Con 86 años y después de dos reveses muy duros de la vida, el actor francés afirma que no quiere seguir viviendo más y ha pedido someterse a un suicidio asistido.

El propio hijo del actor, Anthony Delon, reconoció en una entrevista a una televisión francesa que su padre le había pedido ayuda para someterse a un suicidio asistido y que accedió a estar a su lado en sus últimos momentos. Alain Delon podría someterse a un suicidio asistido, que no es legal en Francia, gracias a que reside en Suiza.

Despedida

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas. Gracias, Alain Delon”, compartió Alain Delon en un comunicado después de que su hijo informase de su intención de someterse a un suicidio asistido.

El actor ya se había manifestado en favor de la eutanasia con anterioridad. “La eutanasia es lo más lógico y natural. A partir de cierta edad y momento, tenemos derecho a partir tranquilamente de este mundo sin el apoyo de un hospital o dispositivos de soporte vital”, dijo Alain Delon en una entrevista en 2021. Delon nunca superó la muerte de su esposa Nathalie el año pasado. Ella pidió la eutanasia pero al vivir en Francia, donde no es legal, no se puedo llevar a cabo. Adicionalmente, el actor sufrió un doble derrame cerebral en 2019 que le dejó bastante impedido.

En Colombia la eutanasia tampoco está permitida por Ley, en noviembre del año pasado se votó en cámara de representantes pero no pasó la ley. Mire más información al respecto en esta noticia. Eutanasia en Colombia.