La posesión presidencial de Gustavo Petro no se salvó de los memes

Share Post









La posesión de Gustavo Francisco Petro Urrego como presidente de la república y de Francia Márquez como su vicepresidenta, no estuvo exenta de los memes con los cuales los internautas encuentran el picante a las diferentes situaciones que se viven en la política nacional. Vea aquí alguno de estos.

Share Post









: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable inon line