La polémica con Lashana Lynch, la nueva agente 007

Foto: @lashanalynch (@wolfsoulo)

Desde que alguien del rodaje de No time to die introdujo -por medio de la descripción de una escena- quién sería el remplazo de James Bond -que se jubilaría en Jamaica según la saga-, las críticas e incertidumbre no han parado.

Lashana Lynch confirmó que será la nueva agente 007 en No time to die, la nueva entrega de la saga donde interpretará el papel de Nomi.

Toda la crítica se deriva de una supuesta corrección política. El tema en discordia es que el remplazo de James Bond es una mujer negra. Vale aclarar que Nomi tendrá el rótulo de agente 007, pero Daniel Craig seguiría en un papel protagónico de la saga.

Anuncios

“No quería desperdiciar la oportunidad de lo que Nomi podría representar. En el guión encontré al menos un momento en el que el público de raza negra haría un gesto de aprobación con sus cabezas, molestos con la realidad pero alegres por ver su vida real representada”, dijo Lashana Lynch a Harpers Bazaar, que también tuvo que cerrar sus redes sociales por las críticas recibidas.

Phoebe Waller-Bridge, aclamada actriz del Reino Unido por su serie Fleabag apuesta con este arriesgado giro de la historia, pues según dijo a Daily Mail alguien que pertenece al equipo de guión “(James) Bond, por supuesto, se siente atraído sexualmente por la nueva 007 e intenta sus trucos habituales de seducción, pero se extraña cuando no funcionan con una brillante y joven mujer negra que básicamente le pone malas caras y no tiene ningún interés en saltar a su cama”.

El estreno de la película está programado para abril del año entrante con un retraso significativo, ya que estaba lista para lanzarse a mitad de este 2020.